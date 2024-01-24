В пригороде Улан-Удэ за нарушения оштрафовали собачий приют



Приют для животных «Возрождение», который находится в тарбагатайском селе Вознесеновка, оштрафовали за нарушения. Речь о ненадлежащем содержании собак, рассказали в республиканском управлении ветеринарии.



Ещё в ноябре в соцсетях появилось видео, который снял бывший работник учреждения. Он утверждал, что псы там умирают в антисанитарии, а хоронят их якобы прямо на территории в огромных ямах.



В «Возрождение» отправились сотрудники ветуправления. Никаких захоронений с трупами четвероногих там не нашли. Однако при проверке выяснилось, что часть собак находилась на самовыгуле и регистрации, как того требует региональный закон, у них не было.



Когда нарушения вскрылись, руководство приюта согласилось внести необходимые изменения и улучшить условия содержания подопечных. Благодаря раскаянию наказание назначили минимальное.

