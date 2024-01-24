Декабрь в Бурятии выдался невероятно холодным



В Бурятском гидрометцентре рассказали, каким был декабрь 2023 года в Бурятии. Две недели – с 9-го по 22-ое число – в республике царила аномально холодная погода. Среднесуточная температура оказалась ниже климатической нормы на 7-18 градусов.



В большинстве районов к утру она опускалась до -33, -38°, в северных, в центральных и юго-западных – до -40, -46°, дневная колебалась от -24 до -29°, по северной половине – от -29 до -34°, по Прибайкалью ночью – от -23 до -28°, в дневное время – от -16 до -21°.



В остальное время наблюдалась неустойчивая тёплая погода со снегом. На юге (со 2-го по 4-ое и с 27-го по 28-ое января) столбик термометра поднимался до -2, -7°. В тункинском посёлке Монды со 2 по 4 декабря, а также в городе Бабушкин и посёлке Танхой в Кабанском районе воздух 2-го и 27-го прогревался до +1, +3 градусов.



Снега на большей части территории республики в декабре было столько же, сколько в предыдущие годы, местами – чуть больше. Обильные осадки выпали в Хоринском, Заиграевском, Окинском, Северо-Байкальском, местами – в Баунтовском районе. В кабанском селе Сухая зафиксировали аж три месячные нормы.



Обратная ситуация сложилась в Муйском, Бичурском, Кяхтинском, местами – Закаменском и Тункинском районах. А в закаменском улусе Санага снега не было совсем.





Порывы ветра в декабре достигали 15-22 метров в секунду. На побережье Байкала шли сильные снегопады с ухудшением видимости.