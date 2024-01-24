В Бурятии из-за районной маршрутки разгорелся нешуточный скандал





Жительница Бурятии пожаловалась в группе «Еравна-инфо.24/7» на работу районной маршрутки. Началось всё с того, что перед новогодними праздниками, 29 декабря, она приехала на автовокзал в Улан-Удэ, чтобы купить билеты на автобус до села Комсомольское на 30-е число.



С женщиной были двое детей, одному из которых – три, а второму – четыре годика.



- В кассе мне сказали, что детских билетов нет. Пришлось взять три для взрослых. В ответ на возмущение на такие расценки просто предложили позвонить бригадиру ООО «Еравнинский маршрут», – поделилась сельчанка. – Спросила у него, предоставят ли детские кресла при покупке билетов.



На это бригадир якобы заявил, что кресла «должны быть свои», а пассажирам могут предложить «только уголок на ремень безопасности».



- Отдали почти три тысячи и за эту сумму нам достались самые дальние места, на которых очень трясло, – отметила сельчанка. – В итоге заняли два – младший ребёнок спал у меня на руках. В статье части 2 статьи 21 (федерального закона «Устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта») прописано, что для детей до 7 лет проезд бесплатный. Что за произвол со стороны перевозчика? Наживаются на том, что праздник и нужно уехать. Кто устанавливает такие расценки?



Ситуацию прокомментировали в Минтрансе РБ. Там пояснили, что в междугородном автобусе пассажир может перевезти с собой двух детей не старше 12 лет с предоставлением им отдельных мест. При этом стоимость каждого билета – не более 50% от провозной платы. На городских же и пригородных маршрутах бесплатно вправе ездить ребятишки до семи лет – правда, занимать отдельные места они не могут. Со всеми жалобами в министерстве посоветовали обращаться в Роспотребнадзор или суд.