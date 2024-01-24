24 января

23 января

Популярное

Вокруг села в Бурятии бродят волки

Вокруг села в Бурятии бродят волки
Общество,  Фото:Pexels.com
Люди боятся повстречать их в темноте

Жители бичурского села Нижний Мангиртуй бьют тревогу. Они поинтересовались в местной группе «Бичура-инфо.24/7», почему работы по освещению населённого пункта приостановили. Люди боятся не разглядеть в темноте серых хищников.

- На звонки никто не отвечает. У нас волки вокруг села ходят, – пожаловались сельчане.

Инженер по ремонту и содержанию автодорог хозяйственно-транспортного отдела райадминистрации Алексей Брызгалов отметил, что электрификация в Нижнем Мангиртуе продолжается.
 
- Там установили шесть световых приборов. Ориентировочно к 25 января все работы завершатся, – цитирует его «Бичура-инфо.24/7».
волки уличное освещение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жители Улан-Удэ в 2023 году перевели мошенникам 459 млн рублей
Жители Улан-Удэ в 2023 году перевели мошенникам 459 млн рублей
Общество, 24.01.2024
Полиция и мэрия просят жителей не быть лохами
В Иркутской области дадут премии призёрам игр стран СНГ
В Иркутской области дадут премии призёрам игр стран СНГ
Общество, 24.01.2024
За первое место спортсмен получит 100 тыс. рублей
«Едва не разбили стекло»: Машины улан-удэнцев становят мишенями подношений
«Едва не разбили стекло»: Машины улан-удэнцев становят мишенями подношений
Общество, 24.01.2024
Автомобилист считает, что в качестве подношения запустили пакет «Снежка»
В Улан-Удэ снесут недострой у мемориала Победы
В Улан-Удэ снесут недострой у мемориала Победы
Общество, 24.01.2024
В нём могло разместиться кафе
В Бурятии сельчан взволновал ремонт обветшалого моста
В Бурятии сельчан взволновал ремонт обветшалого моста
Общество, 24.01.2024
 Джидинцы почему-то решили, что его приостановили
В Бурятии сохранится морозная погода
В Бурятии сохранится морозная погода
Общество, 24.01.2024
В дневные часы около 20 градусов мороза 
В Улан-Удэ состоится чемпионат Бурятии по дартсу
В Улан-Удэ состоится чемпионат Бурятии по дартсу
Общество, 23.01.2024
Также город примет первенство республики
Первые получатели «дальневосточного» гектара» скоро смогут оформить его в собственность
Первые получатели «дальневосточного» гектара» скоро смогут оформить его в собственность
Общество, 23.01.2024
В марте у них истекает 4,5 года со дня заключения договора пользования участком
В Иркутске пара сыграла свадьбу в традиционных русских нарядах
В Иркутске пара сыграла свадьбу в традиционных русских нарядах
Общество, 23.01.2024
Платье невесты сшили из павлопосадских платков
В заповеднике Бурятии инспектора заехали на полевую базу
В заповеднике Бурятии инспектора заехали на полевую базу
Общество, 23.01.2024
Состоялся первый рейс в Баргузинский заповедник в 2024 году
В Иркутской области проводится «снежная перепись» животных
В Иркутской области проводится «снежная перепись» животных
Общество, 23.01.2024
Итоги зимних маршрутных учётов подведут не ранее середины марта

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^