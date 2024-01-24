Вокруг села в Бурятии бродят волки

Люди боятся повстречать их в темноте
Жители бичурского села Нижний Мангиртуй бьют тревогу. Они поинтересовались в местной группе «Бичура-инфо.24/7», почему работы по освещению населённого пункта приостановили. Люди боятся не разглядеть в темноте серых хищников.
- На звонки никто не отвечает. У нас волки вокруг села ходят, – пожаловались сельчане.
Инженер по ремонту и содержанию автодорог хозяйственно-транспортного отдела райадминистрации Алексей Брызгалов отметил, что электрификация в Нижнем Мангиртуе продолжается.
- Там установили шесть световых приборов. Ориентировочно к 25 января все работы завершатся, – цитирует его «Бичура-инфо.24/7».
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