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Жители Улан-Удэ в 2023 году перевели мошенникам 459 млн рублей

Жители Улан-Удэ в 2023 году перевели мошенникам 459 млн рублей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко

Полиция и мэрия просят жителей не быть лохами

За 2023 год жители Советского района Улан-Удэ перевели мошенникам 112 млн рублей, Железнодорожного - 136 млн, а «спального» Октябрьского - целых 211 миллионов. Всё вместе 459 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на полицию города.

«Только внимательность и недоверие к тем, кто просит, убеждает и предлагает, сможет по-настоящему сохранить ваши деньги и сбережения», - утверждают полицейские.

Они просят не принимать поспешных решений, звонить родным, уточнять информацию в банках.

Распознать мошенников довольно просто.

1. На вас выходят сами

Злоумышленники могут представиться службой безопасности банка, представителями полиции, сотовых операторов и др. Любой неожиданный звонок или пугающее СМС - это, скорее всего, мошенники!

2. Радуют внезапной выгодой или пугают

Сильные эмоции притупляют бдительность, не слушайте незнакомцев, не вступайте в беседу.

3. На вас давят

Преступники всегда торопят, чтобы у вас не было времени на обдумывание. У них большой опыт по обману, они бывают очень убедительными и правдоподобными.

4. Говорят о деньгах

Предлагают спасти сбережения и перевести их на якобы безопасный счет.

Мэрия Улан-Удэ тоже убедительно просит горожан быть бдительными и не дать мошенникам обмануть себя и своих близких!

Как сообщал 23 января «Байкал-Daily», жительница Бурятии после звонка мошенников оформила в банке кредит почти на треть миллиона рублей.
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