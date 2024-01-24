«Едва не разбили стекло»: Машины улан-удэнцев становят мишенями подношений

Автомобилист считает, что в качестве подношения запустили пакет «Снежка»
Машины улан-удэнцев продолжают поливать молоком. Автомобилисты становятся случайными участниками ритуала с подношением духам. Такие обряды проводят буддисты и шаманы, во время них брызгают не только молоком, но и водкой с чаем.
Жители многоэтажки с улицы Хоца Намсараева, 2А пошли дальше и «брызнули» пакетом кисломолочного напитка «Снежок». «Подношение» оказалось на припаркованном автомобиле. Негодующий автомобилист высказался по этому поводу в паблике «Аноним 03».
- Мало того, что вы молоко льёте на людей и машины, так теперь ещё и «Снежок» летает с ваших балконов или крыши, не знаю. Сегодня в 12:30 кто-то сбросил пакет «Снежок» на машину, вся машина грязная, едва не разбили стекло. В вашем доме находится детский сад и учебные центры, куда ходит много детей, кому-нибудь прилетит ваш «Снежок» на голову, что делать потом, - возмутился автомобилист.
В комментариях автора поддержали, а тем, кто совершает подношение, напомнили, что подобные ритуалы нужно проводить в специальных для этого местах:
«Думаю, ради кого проводятся эти обряды, будут не очень-то рады, если вы испортите кому-нибудь настроение. Существуют специально отведённые места для этих целей. У человека разбитое лобовое стекло, а у вас разбито табло и где здесь добро? Получается, вы не проводите обряд, а просто гадите»,
«Мне кажется, если «капают», привлекая добро, то получают обратное. Ведь отнюдь не добром их вспоминают те, кто в этот момент проходит внизу или чьи машины попали под это дело. Ведь нет такого правила именно с балкона брызгать. Раньше и не было балконов. Выйдите на улицу и все дела. И обряд совершили, и никому худого не сделали»,
«Выдалось как-то тоже ставить там авто. С утра такая же картина, но, судя по следам, это был чай. Это, я так понимаю, брызгают бурханам. А нам на мойку»,
«Напиши заявление в полицию, пусть ходят и ищут, кто это сделал, а заодно пусть всем говорят, что моральный ущерб будут платить, сразу всё прекратится».
Однако некоторые предположили, что жильцы дома хотели проучить водителя за парковку под окнами:
«Может быть, автор долго машину греет и люди от него задыхаются, а от вибрации на 2-3 этаже порой даже посуда звенит, поэтому не выдержали и начали делать типа кто-то брызгает, в надежде, что перестанет ставить под самыми окнами (способ глупый, но я реально от людей слышала, что так делают и ещё сыплют зерно на крышу, чтоб машину обгаживали птицы»,
«Обряд таким образом не проводится и таким образом не брызгают, тут умышленно скинули не распечатанный пакет кефира, видно же»,
«А что не так? Машина стоит не в положенном месте? Но всегда же можно договориться. Зачем так гадить?».
Подобная проблема в Бурятии распространена давно. Порой горожане не успеют увернуться от подношения, и оно летит им за шиворот. В 2021 году пострадавшим от ритуала стал ребёнок, которого окатили водкой. Алкоголь попал ему прямо в глаза.
«Едва не разбили стекло»: Машины улан-удэнцев становят мишенями подношений
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