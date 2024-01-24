В дневные часы около 20 градусов мороза
По данным Бурятского гидрометцентра, в среду, 24 января в республике преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -17,-22, местами -10,-15, по северу -22,-27.
В Улан-Удэ снега не ожидается. Ветер западный 3-8 м/с. Температура днём -17,-19.
В Бурятии сохранится морозная погода
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