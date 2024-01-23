Света не будет 2-3 часа
29 января в Советском районе Улан-Удэ будет отключена электроэнергия. Отключение состоится в связи с проведением плановых работ.
Как сообщили в администрации района, света не будет по следующим адресам:
В районе Улан-Удэ отключат свет
Общество, Фото:
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