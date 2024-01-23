В центре Улан-Удэ открыли арт-объект с глубоким смыслом

Композиция называется «Великий чайный путь. Отражение». ФОТО
23 января на площади Революции в Улан-Удэ торжественно открыли новый арт-объект – скульптурную композицию «Великий чайный путь. Отражение». Её автор – заслуженный художник Бурятии, знаменитый скульптор, ювелир-оружейник Жигжит Баясхаланов.
- Моя скульптура называется «Великий чайный путь. Отражение». Эта скульптура - отражение всего вокруг, людей и того, как мы сегодня отражаемся в пути, как мы изменились и живём. Мне хотелось показать нетрадиционную форму верблюдов, которые могли показать природу и величие этого пути. Шары в скульптуре отражают развитие, - рассказал он.
Скульптура выполнена из нержавеющей стали и белого мрамора.
«Монумент, посвященный Великому чайному пути, представляет собой абстрактную геометрическую композицию, в центре которой находится древний бурятский символ соёмбо. Над мраморной полусферой – образом луны – восходит круглое солнце, а выше него развевающиеся языки пламени верхней части арки, которые завершают композицию. В этом символе каждый из элементов несёт свой сакральный смысл. Солнце и Луна – символы света и вечности, а языки огня – возрождения и процветания народа, непрерывности и преемственности истории. Горизонтом белого каррарского мрамора сквозь арку тянутся по чайному пути караваны верблюдов, нашедшие своё скульптурное отображение в фигурах шаров из нержавеющей стали. На городской площади словно вырастут ворота в прошлое, в историю, к нашим предкам, которые, преодолевая огромные расстояния и суровые климатические условия, гордо несли вьюки ценнейшего груза. А сфера, расположившаяся в самом верху арки – элемент традиционной бурятской культуры, зеркало «Толи», которое автор связывает с образом солнца в высоком синем небе. Оно словно оберег для путников, светит им, обозначая путь», - такое официальное описание замысла скульптурной композиции.
Место размещения выбрано не случайно. Ведь именно Гостиные ряды раньше были традиционным местом встречи купцов и торговых караванов.
- В это место съезжались купцы со всей России, чтобы вести торговлю. Чтобы историко-культурный пласт получил отражение и признание, нужен был арт-объект. Для этого мы пригласили нашего известного мастера Жигжита Баясхаланова. Я очень благодарен ему за то, что согласился на этот проект. Уверен, что сюда будут приходить наши горожане и гости города, - сказал министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.
Сам Жигжит Баясхаланов назвал «большим счастьем» работу над объектом и выбор места его размещения.
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