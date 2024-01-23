Улан-удэнцев неприятно удивили яйца с куриным помётом



Жителей бурятской столицы возмутило, что на местном рынке торгуют грязными яйцами. На снимке, размещённом в одном из популярных пабликов во «ВКонтакте», видно, что на них остался куриный помёт.



- Как считаете, нормально продавать такое домашнее яйцо? Там не одно – из десятка несколько вот таких грязнущих, остальные – чуть меньше. Отмыть, конечно, можно, но с трудом, – констатировал автор фото.



В комментариях к записи подписчики посоветовали просто пять минут подержать яйца в тёплой воде – мол, «всё отмоется, зато без всяких примесей и антибиотиков». А другие отметили: такой продукт лучше не брать. По мнению третьих, это просто своего рода «лайфхак»: «Яйца очень быстро тухнут после того, как их помоют. Поэтому продавцы домашних этого не делают, чтобы не торговать тухляком».



