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В Иркутске пара сыграла свадьбу в традиционных русских нарядах

В Иркутске пара сыграла свадьбу в традиционных русских нарядах
Общество,  Фото:служба ЗАГС Иркутской области
Платье невесты сшили из павлопосадских платков

В Иркутске церемонию бракосочетания провели в виде русской свадьбы. 19 января во городском дворце бракосочетания зарегистрировали брак Алексей Усольцев и Марико Метревели. Общие друзья познакомили ребят в 2023 году. Со свадьбой Алексей и Марико решили не тянуть и подали заявление на регистрацию заключения брака.

Свадьбу жених и невеста решили сыграть в традиционных русских народных костюмах. По словам ребят, для них очень важно поднять патриотический дух, показать русские традиции. Родные и друзья активно поддержали идею. Платье невесты было сшито на заказ в Москве из павлопосадских платков. Невеста сама расшивала бисером и камнями кокошник и платье, жених активно помогал невесте. Алексей был одет в золотистый кафтан и богатый головной убор.

Алексей и Марико увлекаются верховой ездой на лошадях, имеют свой конный двор, занимаются творческими проектами. Марико профессионально занимается танцами и входит в состав шоу-балета «АlmaS». Об этом сообщает служба записи актов гражданского состояния Иркутской области.
Иркутск свадьба

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