В Баргузинском районе Бурятии зарегистрировали первого ребёнка года

Общество, Фото: администрация МО «Баргузинский район»

Малышку назвали Алиной



22 января состоялась торжественная регистрация первого ребёнка, родившегося в Баргузинском районе Бурятии в 2024 году. Церемония прошла в Баргузинском отделе ЗАГС.



Малышка появилась на свет в семье Валентины Шираповны 1 января этого года. Мама назвала свою дочь Алиной. Дочка стала шестым ребёнком в семье.



С рождением ребёнка родительницу поздравили представили администрации района.

