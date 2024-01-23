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Сельчан в Бурятии «нагрели» на холодной воде

Сельчан в Бурятии «нагрели» на холодной воде
Общество,  Фото:ОНФ
Люди лишились ХВС на два с половиной месяца, но платить за него не перестали

В региональном отделении Народного фронта рассказали о странной ситуации с водой, которая сложилась в селе Гусиное Озеро в Селенгинском районе. Местные жители обходились без неё два с половиной месяца. Причина тому – прорыв на отремонтированном в сентябре водоводе.

Людей после аварии вообще лишили водоснабжения и восстанавливать его не торопились, продолжая при этом брать плату. С ноября шесть семей жили как в Средневековье – возили воду откуда придётся и даже не могли пользоваться унитазами.



- Возим от соседей. Вожу одна. Муж у меня – инвалид второй группы. Замучились вообще, – поделилась одна из местных жительниц. – Ни помыться, ни в туалет путём сходить нельзя.
 
Сельчане не могли пользоваться и бытовой техникой – стиральными машинками и бойлерами. Вернули воду в середине января после очередного потока обращений. Но сделали всё криво – канализация вышла, а для нагрева подключили систему к личным счётчикам жильцов.

Им пообещали сделать перерасчёт, однако никаких документов не выдали. Будут ли местные платить за нагрев воды – непонятно. Общественники уже обратились в прокуратуру.
 
- Нужен перерасчёт, гарантия устойчивости временного водоснабжения и конкретные сроки восстановления аварийного участка. Два с половиной месяца без оплаченной воды – это издевательство, – заявили «фронтовики».


холодное водоснабжение коммунальная авария ОНФ

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