В Москве пройдёт День Дальнего Востока и Арктики

Общество, Фото: пресс-служба минвостокразвития России

На нём выступит оркестр бурятских народных инструментов



24 января на выставке «Россия» (6+) на ВДНХ пройдёт День Дальнего Востока и Арктики. Состоится серия мероприятий, экспертных сессий, дискуссий, лекций, посвящённых восточным и северным регионам страны.



Программа Дня Дальнего Востока и Арктики включает несколько тематических блоков. В торжественной церемонии открытия и пленарной сессии примут участие зампредседателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, представители федеральных органов власти, губернаторы регионов ДФО и АЗРФ, руководители крупнейших компаний, реализующих инвестиционные проекты в различных отраслях.



На пленарном заседании и экспертных сессиях участники обсудят достижения и развитие локомотивных отраслей: добычи полезных ископаемых, рыбного промысла, логистики, нефтегазохимии, строительства, туризма, космоса и Северного морского пути. На ВДНХ будут подписаны соглашения о реализации новых проектов на Дальнем Востоке и в Арктике в сельском хозяйстве, жилищном строительстве, промышленности, авиастроении. В течение дня на ВДНХ пройдут тематические экспертные сессии и круглые столы о развитии предпринимательства, туризма, логистики, городской инфраструктуры, экологии.



В рамках Дня Дальнего Востока и Арктики стартует набор на III поток программы подготовки управленческих кадров «Муравьев-Амурский 2030». Выпускники расскажут посетителям о государственной службе на Дальнем Востоке и карьерных возможностях, а курсанты второго потока поделятся впечатлениями об участии в уникальной образовательной программе.



На площадке «Дальневосточная панорама» единой дальневосточной экспозиции пройдёт культурно-просветительская и музыкальная программа, которая стартует с празднования «сапфировой» свадьбы семейных пар БАМовцев. Регионы Дальнего Востока и Арктики представят достижения и возможности для туризма, учёбы, работы, жизни, созданные на территориях. Состоятся встречи с известными дальневосточниками и северянами в формате открытых диалогов. Например, первая в мире женщина-штурман атомного ледокола Диана Киджи расскажет о плавании во льдах, встречах с белыми медведями и работе в высоких широтах. Для гостей выставки будут организованы дегустации и кулинарные мастер-классы, рецептами блюд с посетителями поделятся бренд-шефы дальневосточных ресторанов.



В концертной программе: ансамбль песни и пляски Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота, оркестр бурятских народных инструментов национального театра песни и танца «Амар сайн», другие музыкальные коллективы дальневосточных и арктических регионов.



- Мероприятия Дня Дальнего Востока и Арктики пройдут как в павильоне №75, на единой дальневосточной экспозиции «Мы – Дальний Восток», стендах регионов, других площадках выставки, - сообщает пресс-служба министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.



В завершении Дня на главной сцене выставки «Россия» у фонтана «Дружба народов» состоится праздничный концерт с участием дальневосточных и арктических музыкальных коллективов.



Возрастное ограничение: 6+.

