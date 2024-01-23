Художественному музею передали в дар картины бурятских художников

Многие годы они украшали интерьер гостиницы «Бурятия». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из музея



Художественный музей имени Сампилова получил в дар девять масштабных полотен художника «сурового стиля» Александра Казанского и одну живописную работу «певца родной земли» Михаила Оленникова. Эти картины много лет украшали интерьер гостиницы «Бурятия».



- У нас сегодня радостное событие. Нам сегодня передают в дар 11 картин советского периода очень известных наших художников. Это работы Александра Владимировича Казанского, а также одна картина Оленникова Михаилу Зиновьевичу, – поблагодарила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. - Мне кажется, что много картин лежат ещё где-то в хранилищах организаций, предприятий, учреждений, которые работали в советский период. Просто иногда бывает, что когда приезжаешь, в кафе, в столовых висят работы наших художников. Это очень хороший пример, когда нам передают картины.



Она отметила, что картины отреставрируют и уберут с них «туман времени».



- Национальный музей имеет все условия для хранения картин – у нас есть свой реставратор, который работает над возрождением картин. К тому же, строится новый Национальный музей, в котором будут современные условия, которые и далее будут хранить это культурное наследие, - добавила министр.



Дарители пояснили, что на этот шаг они пошли, чтобы сохранить культурное наследие.



- Гостиница «Бурятия» передаёт художественному музею имени Сампилова картины известных бурятских авторов – Казанского Александра Владимировича и Оленникова Михаила Зиновьевича. Эти произведения искусства отображают богатое культурное наследие. Мы надеемся, что эти картины будут вдохновлять посетителей музея, помогая им окунуться в мир уникального бурятского искусства. Наш жест – это любовь и уважение к нашей культуре, и мы надеемся, что она будет сохранена и передана будущим поколениям, - отметила начальник службы приёма и размещения гостиницы «Бурятия» Марина Ченкирова.



Справка:



Александр Казанский родился в апреле 1935 года в Улан-Удэ, ушёл из жизни 27 октября 2011 года.



Учился в Иркутском художественном училище, а затем в Московском государственном художественном институте имени Сурикова.



С 1964-1969 – председатель Союза художников Бурятской АССР.

С 1964 – член Союза художников СССР.

С 1968-1973 – член правления Союза художников РСФСР.

С 1990-1998 – руководил творческой мастерской живописи в Красноярском государственном художественном институте.



Участник республиканских, зональных, российских, всесоюзных, зарубежных выставок, в том числе персональных в Художественном музее имени Сампилова.



Автор работ: «Рыбаки Байкала» (1964), «Скала Шаман. Байкал» (1964), «Дуся» (1965), «Осень на Байкале» (1973), «Портрет писателя М.Н. Степанова» (1977), «Портрет Трифоновой А.П.» (1979), «В верховьях Селенги» (1982), «Портрет народного художника РФ Тимина А.И.» (1986), «Табунщик» (1985), «Багульник» (1986), роспись и мозаика в ДК «Текстильщик» в Улан-Удэ (1962), роспись и мозаика в гостинице «Байкал» (1970-1971).



Произведения находятся в Художественном музее имени Сампилова, в собраниях Художественного фонда России и министерства культуры России, в музее Сибирского отделения Академии наук Новосибирска, в частных коллекциях.



Михаил Оленников родился в августе 1934 года в селе Мухоршибирь Бурят-Монгольской АССР, умер в 2014 году.



Окончил Иркутское художественное училище.

С 1968 – член Союза художников СССР.

Участник II декады бурятского искусства и литературы (1959, Москва).

С 1959 – участник республиканских, межобластных, зональных, российских, зарубежных выставок, в том числе персональной в Художественном музее имени Сампилова (1984).



Автор работ: «Портрет девушки» (1959), «Турка. Вечер» (1959), «Март» (1963), «Свежая зелень» (1965), «Осень» (1965), «Омулёвка» (1966), «Куналейские поля» (1966), «Над Джидой» (1969), «Тугнуйская долина» (1969), «Осенние поля» (1969), «Озеро Тоглей», «Тункинская долина» (1970), «Куналейские поля» (1970), «Прибой на Байкале» (1970), «Пейзаж» (1990).



Произведения находятся в Художественном музее имени Сампилова, в фондах «Росизопропаганда» (Москва), в частных коллекциях.

