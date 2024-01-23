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Мэрия Улан-Удэ потратит 2 миллиона рублей на гранты для молодёжи

Мэрия Улан-Удэ потратит 2 миллиона рублей на гранты для молодёжи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Деньги пойдут на «добрые» проекты

С 6 февраля начнётся прием заявок для участия в конкурсе грантов «Добрые дела - любимому городу». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Улан-Удэ. Конкурс проводит комитет по социальной и молодёжной политике. Он является традиционным. Размер субсидии на реализацию одного социального проекта составит от 100 до 150 тысяч рублей.

- В прошлом году приняли участие 60 участников, - рассказал Михаил Иванов, зампред комитета. - Были определены десять победителей, которые получили финансирование на свои проекты в размере 1,5 миллионов рублей. Хочется отметить, что в этом году финансирование на этот конкурс увеличено в рамках Года общественных и гражданских инициатив. Будет поддержано 15 молодёжных проектов на общую сумму два миллиона рублей.

Лучшие проекты выберут в семи номинациях в сфере поддержки молодых семей, молодых специалистов, а также в содействии развития молодёжного предпринимательства, создания и развития молодёжных отрядов, профилактике правонарушений.

Социальный проект должен быть реализован в Улан-Удэ не позднее 1 ноября 2024 года.

В конкурсе смогут участвовать граждане РФ в возрасте от 14 до 30 лет включительно, объединенные в молодежные коллективы от трёх человек, которые являются учащимися школ, профессиональных образовательных организаций и вузов, а также молодежные и детские общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, зарегистрированными в установленном порядке не позднее, чем за год до проведения конкурса. К участию мэрия приглашает организации и индивидуальных предпринимателей, которые работают в сфере социальной и молодёжной политики на территории Улан-Удэ.
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