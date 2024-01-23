В пригороде Улан-Удэ открыли новую, современную, «большую и светлую» школу

Она стала сороковой за последние годы

«Начали год с новой школы!» - сообщил вечером 22 января глава Бурятии Алексей Цыденов в своём официальном телеграм-канале. Речь об учебном заведении в пригородном для Улан-Удэ селе Сотниково в Иволгинском районе.

«Футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, сама школа большая и светлая. Кабинеты химии, биологии и другие полностью оборудованы всем необходимым. Спортзал, актовый зал. Все, что надо для наших детей», - восхитился глава Бурятии.

Цыденов отметил, что «благодаря строительству этого объекта в большом селе мы решили вопрос третьей смены»:

«Проблема была актуальная, так как население увеличилось, а социальная инфраструктура не поспевала. Рядом со школой в стадии завершения ещё и детский сад. Планируем сделать молодым мамам села Сотниково подарок - открыть детсад к 8 марта».

Глава Бурятии отметил, что он прекрасно понимает: в республике открываются новые школы, а где-то стоят требующие хотя бы ремонта старые. Ему поступает много обращений от родителей.

«Работаем, - заверил он читателей. - Проблему с третьей сменой решили - 40 новых школ в республике. Капремонт делаем - 72 школы уже капитально отремонтировали. Но еще больше школ ждут своего ремонта. Знаю все школы, требующие ремонта. И настроен довести работу по приведению их в нормативное состояние до конца. Непростая задача. Дорогостоящая. Но президент нас слышит и поддерживает. Никто не верил, да я и сам не верил в 2017 году, что можно за такой период построить 40 школ и 46 детских садов. И многие другие объекты. Но смогли. При поддержке президента смогли. И дальше сможем. Главное, чтоб поддержка была».

Алексей Цыденов отметил, что он и его команда будут работать.





























«Постепенно, но всё сделаем», - уверен он.