Паралимпийский чемпион Михаил Асташов встретился с Улан-Удэ с участниками СВО

«Вы большие герои, а не я», - подчеркнул он



22 января в филиале фонда «Защитники Отечества» в Улан-Удэ прошла встреча со знаменитым уроженцем Бурятии, двукратным паралимпийским чемпионом по велоспорту Михаилом Асташовым. На беседу со спортсменом были приглашены участники СВО, в том числе ставшими инвалидами.



Первым делом Михаил Асташов поблагодарил военнослужащих за участие в специальной военной операции.



- Хотелось бы поблагодарить вас за то, что исполняете до сих пор свои военные обязанности. Вы большие герои, а не я. Я простой спортсмен, который занимается любимым делом, - подчеркнул Асташов.



Михаил родился без рук и ног, вырос он в специализированном детдоме. Конечно, на встрече подняли вопрос социализации людей, оставшихся без конечностей. Спортсмен отметил, что в психологическом плане человеку с врождённой инвалидностью проще. Однако дал несколько советов.



- В плане психологии мне попроще. Я родился таким, рос таким и мне сравнивать не с чем. Основной совет – не думать, что ты никому не нужен, что ты теперь ничего не представляешь, по факту это не так. У меня много знакомых, которые приобрели травму. Сначала они год-полтора плакались, а потом прошёл период, перестроили свою психологию, по-другому начали развиваться, сейчас они успешные. Кто-то занимается бизнесом, а кто-то спортом, они, кстати, тоже стали паралимпийскими чемпионами. Если человек сам себя угнетает, закапывает и не настроен на счастливую жизнь, он такую жизнь себе и построит. Сейчас такой глобальной проблемы нет. Есть протезирование, тебе поставят ногу, руку и даже незаметно будет, что ты ходишь в протезе. Самое главное – побороть себя психологически на дальнейшую жизнь. Нужно принимать себя и не думать о плохом, - посоветовал Асташов.



Чемпион рассказал, что тренировался с инвалидами-участниками боевых действий.



- Ребята с СВО пришли со мной протезироваться в одном протезном предприятии. Кто-то потерял ноги, кто-то – руки. Они меня увидели, им стало интересно, и также захотели попробовать потренироваться. Мы приехали все вместе на сборы, тренировались, им очень понравилось. Сейчас они продолжают тренироваться, развиваться и в дальнейшем смогут показать хорошие результаты. Поскольку у ребят хорошие физические возможности, сил у них много, - поделился Михаил Асташов.



Рассказал спортсмен и о планах относительно спортивной карьеры. К сожалению, на данный момент выступление на летних Паралимпийских играх в Париже-2024 не представляется возможным. Согласно нынешним требованиям Международного олимпийского комитета, допуск россиян возможен только в нейтральном статусе (без флага и гимна).



- Международный олимпийский комитет заставляет подписать очень плохую и гадкую бумажку. Мне не хочется её подписывать. Если ты подписываешь, то отказываешься от флага, гимна, поддержки СВО и всего такого. С такими условиями – нет. Если что-то изменится, то я, конечно, будут готов, - рассказал Михаил.



Так что пока он будет выступать на внутрироссийских стартах, полноценно тренируясь и поддерживая спортивную форму.



Ранее Михаил предпочитал паратриатлон, но класс PTS2, в котором он выступал в триатлоне, не входит в программу Паралимпийских игр. Поэтому он сосредоточился на велоспорте. На Паралимпиаде в Токио спортсмен стал чемпионом в двух дисциплинах: гонке преследования на дистанции 3000 метров и шоссейной гонке с раздельным стартом.



К слову, тренер паралимпийца Николай Тетерин поделился, сколько стоит профессиональное оборудование.



- Триатлон – это бег бегущих банкиров. Спорт богатых людей. Потому что велосипеды хорошие стоят очень дорого. Велосипед Миши, на котором он сейчас ездит, не сказать, что он самый хороший, стоит от 2,5 до 3 млн. На адаптацию руля уходит от 150 до 600 тысяч рублей, - рассказал тренер.



Сотрудники фонда «Защитники Отечества» поблагодарили участников СВО и Михаила Асташова за содержательную беседу.



- Сегодня у нас замечательный гость – Михаил Асташов. Редко получается встретить такого занятого спортсмена. Мы хотели показать нашим парням, как возможно заняться спортом и достичь в нём успехов. Лучшего примера нам не найти, - подчеркнул заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» Денис Леонов.

