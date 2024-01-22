Соревнования проведут в райцентре Иволгинского района
27 января в Бурятии состоятся открытые республиканские соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях. Местом проведения турнира станет село Иволгинск, спортивный зал Иволгинской средней общеобразовательной школы.
Соревнования проводятся в дисциплине «Дистанция пешеходная 1,2,3 классов» в личном зачёте. Предварительные заявки на участие, заверенные командирующими организациями, направляются до 12:00 25 января на электронную почту: turist03@inbox.ru. Об этом сообщает федерация спортивного туризма РБ.
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В Бурятии посоревнуются в спортивном туризме
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