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В Бурятии посоревнуются в спортивном туризме

В Бурятии посоревнуются в спортивном туризме
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования проведут в райцентре Иволгинского района

27 января в Бурятии состоятся открытые республиканские соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях. Местом проведения турнира станет село Иволгинск, спортивный зал Иволгинской средней общеобразовательной школы.

Соревнования проводятся в дисциплине «Дистанция пешеходная 1,2,3 классов» в личном зачёте. Предварительные заявки на участие, заверенные командирующими организациями, направляются до 12:00 25 января на электронную почту: turist03@inbox.ru. Об этом сообщает федерация спортивного туризма РБ.

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Бурятия спорт Иволгинский район спортивный туризм

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