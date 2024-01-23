В Бурятии днём 22 градуса мороза

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике преимущественно без осадков



По данным Бурятского гидрометцентра, 23 января по переменная облачность, преимущественно без осадков, по крайнему северу местами небольшой снег. Ветер юго-западный, с переходом по северной половине на северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -17,-22, местами до -8,-13.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный слабый. Днём 17-19 градусов мороза.

