В республике преимущественно без осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 23 января по переменная облачность, преимущественно без осадков, по крайнему северу местами небольшой снег. Ветер юго-западный, с переходом по северной половине на северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -17,-22, местами до -8,-13.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный слабый. Днём 17-19 градусов мороза.
В Бурятии днём 22 градуса мороза
Общество, Фото:
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