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В Бурятии прошли сборы с руководителями вневедомственной охраны Росгвардии

В Бурятии прошли сборы с руководителями вневедомственной охраны Росгвардии
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Лучшим вручили ключи от новых служебных автомобилей

В Улан-Удэ состоялось оперативное совещание, в рамках которого подвели итоги работы по направлениям служебной деятельности и прошли учебно-методические сборы. В мероприятии участвовали начальники районных подразделений вневедомственной охраны Росгвардии по Бурятии.

На подведении итогов начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Бурятии Евгений Котов отметил, что в целом подразделения успешно выполнили поставленные в 2023 году служебно-боевые задачи.



По итогам служебной деятельности были награждены лучшие подразделения управления вневедомственной охраны и сотрудники, добившиеся высоких результатов в службе. Подразделению вневедомственной охраны по Баунтовскому эвенкийскому району, занявшему первое место, и экипажу лучшей группы задержания ОВО по городу Улан-Удэ – прапорщику полиции Сергею Санжиеву и старшему сержанту полиции Дабе Аюшееву – были торжественно вручены ключи от новеньких служебных автомобилей УАЗ-Патриот и переходящие вымпелы, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе двухдневного совещания-семинара участники рассмотрели актуальные вопросы имущественной безопасности и обменялись положительным опытом в сфере охранной деятельности.





Росгвардия вневедомственная охрана

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