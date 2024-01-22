В Бурятии прошли сборы с руководителями вневедомственной охраны Росгвардии









По итогам служебной деятельности были награждены лучшие подразделения управления вневедомственной охраны и сотрудники, добившиеся высоких результатов в службе. Подразделению вневедомственной охраны по Баунтовскому эвенкийскому району, занявшему первое место, и экипажу лучшей группы задержания ОВО по городу Улан-Удэ – прапорщику полиции Сергею Санжиеву и старшему сержанту полиции Дабе Аюшееву – были торжественно вручены ключи от новеньких служебных автомобилей УАЗ-Патриот и переходящие вымпелы, сообщили в пресс-службе ведомства.



В ходе двухдневного совещания-семинара участники рассмотрели актуальные вопросы имущественной безопасности и обменялись положительным опытом в сфере охранной деятельности.























В Улан-Удэ состоялось оперативное совещание, в рамках которого подвели итоги работы по направлениям служебной деятельности и прошли учебно-методические сборы. В мероприятии участвовали начальники районных подразделений вневедомственной охраны Росгвардии по Бурятии.На подведении итогов начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Бурятии Евгений Котов отметил, что в целом подразделения успешно выполнили поставленные в 2023 году служебно-боевые задачи.