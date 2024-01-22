В Бурятии сельчан терроризируют кусачие собаки

Напавших на школьника псов пообещали переловить
Жители Тарбагатайского района жалуются на животных, оккупировавших улицы райцентра. Снимок с ними разместили в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».
- На территории райпо развелись собаки. Уже кусали школьника. Что делать, к кому обратиться? – вопрошают сельчане.
Ситуацию прокомментировал замглавы районной администрации по сельскому хозяйству Сергей Миронов. Он заверил, что на это неделе четвероногих отловят. «Узнавали – этих собак сами жители подкармливают», – подчеркнул Миронов.
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