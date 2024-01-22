Был и сплыл: В Улан-Удэ по-тихому ликвидировали тёплый туалет



- Туалет там установили осенью – после того, как согласовали его расположение. Однако в ходе эксплуатации собственники ближайших зданий попросили его убрать. В конце декабря туалет демонтировали, – пояснили в комитете городского хозяйствам.



Сейчас для клозета подыскивают новое место. Функционировать тёплые туалеты будут круглый год. Посетители могут помыть там руки – всё необходимое для этого имеется. Правда, вход сделали платным.





Кстати, туалет на площади Революции в октябре подвергся набегу вандалов, а в декабре в том, что на площади Советов, из-за морозов отключали воду в кранах