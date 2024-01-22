Был и сплыл: В Улан-Удэ по-тихому ликвидировали тёплый туалет

Минувшей осенью в центре бурятской столицы, на площади Революции, появился платный модульный туалет с отдельной кабинкой для людей с инвалидностью. Точно такие же установили позже на площади Советов и улице Соборная, однако с последней он позже исчез незаметно для горожан. Как стало известно «Байкал-Daily», санузел пришлось убрать.
- Туалет там установили осенью – после того, как согласовали его расположение. Однако в ходе эксплуатации собственники ближайших зданий попросили его убрать. В конце декабря туалет демонтировали, – пояснили в комитете городского хозяйствам.
Сейчас для клозета подыскивают новое место. Функционировать тёплые туалеты будут круглый год. Посетители могут помыть там руки – всё необходимое для этого имеется. Правда, вход сделали платным.
Благодаря тому, что модульные санузлы легко демонтируются, в будущем их хотят использовать на крупных мероприятиях в разных частях города, сообщили ранее в комитете экономического развития и туризма администрации Улан-Удэ.