22 января

21 января

Популярное

Был и сплыл: В Улан-Удэ по-тихому ликвидировали тёплый туалет

Был и сплыл: В Улан-Удэ по-тихому ликвидировали тёплый туалет
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Против модульного санузла на пешеходной улице неожиданно взбунтовались

Минувшей осенью в центре бурятской столицы, на площади Революции, появился платный модульный туалет с отдельной кабинкой для людей с инвалидностью. Точно такие же установили позже на площади Советов и улице Соборная, однако с последней он позже исчез незаметно для горожан. Как стало известно «Байкал-Daily», санузел пришлось убрать.

- Туалет там установили осенью – после того, как согласовали его расположение. Однако в ходе эксплуатации собственники ближайших зданий попросили его убрать. В конце декабря туалет демонтировали, – пояснили в комитете городского хозяйствам.

Сейчас для клозета подыскивают новое место. Функционировать тёплые туалеты будут круглый год. Посетители могут помыть там руки – всё необходимое для этого имеется. Правда, вход сделали платным.

Благодаря тому, что модульные санузлы легко демонтируются, в будущем их хотят использовать на крупных мероприятиях в разных частях города, сообщили ранее в комитете экономического развития и туризма администрации Улан-Удэ. 

Кстати, туалет на площади Революции в октябре подвергся набегу вандалов, а в декабре в том, что на площади Советов, из-за морозов отключали воду в кранах 
туалеты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Был и сплыл: В Улан-Удэ по-тихому ликвидировали тёплый туалет
Был и сплыл: В Улан-Удэ по-тихому ликвидировали тёплый туалет
Общество, 22.01.2024
Против модульного санузла на пешеходной улице неожиданно взбунтовались
В Бурятии прошли сборы с руководителями вневедомственной охраны Росгвардии
В Бурятии прошли сборы с руководителями вневедомственной охраны Росгвардии
Общество, 22.01.2024
Лучшим вручили ключи от новых служебных автомобилей 
На детской площадке в Улан-Удэ навеки упокоился голубь
На детской площадке в Улан-Удэ навеки упокоился голубь
Общество, 22.01.2024
Дохлую птицу там обнаружили местные жители
Морозы в Бурятии продержатся до конца недели
Морозы в Бурятии продержатся до конца недели
Общество, 22.01.2024
По данным синоптиков, будет большой суточный ход температуры
В Бурятии в пригородных маршрутках не было табличек для слепых
В Бурятии в пригородных маршрутках не было табличек для слепых
Общество, 22.01.2024
Районный перевозчик не подумал о людях с ограниченными возможностями
Из Улан-Удэ субсидируются авиабилеты по 15 направлениям
Из Улан-Удэ субсидируются авиабилеты по 15 направлениям
Общество, 22.01.2024
Тарифы в итоге ниже на 30-40 процентов
Жителям Бурятии напомнили, как попасть в пограничную зону
Жителям Бурятии напомнили, как попасть в пограничную зону
Общество, 22.01.2024
Для этого нужно получить специальный пропуск
В селе Бурятии сняли повышенную готовность из-за наледных вод
В селе Бурятии сняли повышенную готовность из-за наледных вод
Общество, 22.01.2024
Населённому пункту пока ничего не угрожает
В Улан-Удэ оштрафовали начальника отдела «Бурятэнерго»
В Улан-Удэ оштрафовали начальника отдела «Бурятэнерго»
Общество, 22.01.2024
Энергетики не ответили вовремя на запрос
В Бурятии на экотропе установят 108 статуй Будды
В Бурятии на экотропе установят 108 статуй Будды
Общество, 22.01.2024
Работы будут проводиться в Тункинском нацпарке 
Последний зимний месяц в Бурятии будет теплее, чем обычно
Последний зимний месяц в Бурятии будет теплее, чем обычно
Общество, 22.01.2024
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в республике в феврале
В Восточном военном округе отметили День инженерных войск
В Восточном военном округе отметили День инженерных войск
Общество, 22.01.2024
Инженерным войскам исполнилось 323 года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^