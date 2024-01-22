22 января

21 января

Популярное

Морозы в Бурятии продержатся до конца недели

Морозы в Бурятии продержатся до конца недели
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По данным синоптиков, будет большой суточный ход температуры

С 23 по 29 января Бурятия будет находиться под влиянием поля повышенного давления, в большинстве дней будет умеренно-морозная погода, без осадков.

- Большой суточный ход температуры. Небольшой снег местами возможен по северной половине республики при смещении малоактивного атмосферного фронта, - рассказали в Бурятском гидрометцентре.

Ветер переменный ночью слабый, днём местами 6-12 м/с. Преобладающая температура ночью -27,-32, местами до -37, по Прибайкалью -19,-24, днём -17,-22, местами -8,-13.

Во вторник, 23 января, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь по крайнему северу местами небольшой снег. Ветер юго-западный, с переходом по северной половине на северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с.

Температура ночью -31,-36, местами -25,-30, по Прибайкалью и северу при облачности -19,-24, днём -17,-22, местами до -8,-13.

В Улан-Удэ снега не будет. Ветер юго-западный слабый. Температура ночью -28,-30, днём -17,-19.

В среду, 24 января, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -27,-32, местами до -37, по Прибайкалью при облачности -21,-26, днём -16,-21, местами -9,-14.

В четверг, 25 января, практически без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -25,-30, местами до -35, по Прибайкалью при облачности -19,-24, днём -15,-20, местами -7,-12.
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На детской площадке в Улан-Удэ навеки упокоился голубь
На детской площадке в Улан-Удэ навеки упокоился голубь
Общество, 22.01.2024
Дохлую птицу там обнаружили местные жители
Морозы в Бурятии продержатся до конца недели
Морозы в Бурятии продержатся до конца недели
Общество, 22.01.2024
По данным синоптиков, будет большой суточный ход температуры
В Бурятии в пригородных маршрутках не было табличек для слепых
В Бурятии в пригородных маршрутках не было табличек для слепых
Общество, 22.01.2024
Районный перевозчик не подумал о людях с ограниченными возможностями
Из Улан-Удэ субсидируются авиабилеты по 15 направлениям
Из Улан-Удэ субсидируются авиабилеты по 15 направлениям
Общество, 22.01.2024
Тарифы в итоге ниже на 30-40 процентов
Жителям Бурятии напомнили, как попасть в пограничную зону
Жителям Бурятии напомнили, как попасть в пограничную зону
Общество, 22.01.2024
Для этого нужно получить специальный пропуск
В селе Бурятии сняли повышенную готовность из-за наледных вод
В селе Бурятии сняли повышенную готовность из-за наледных вод
Общество, 22.01.2024
Населённому пункту пока ничего не угрожает
В Улан-Удэ оштрафовали начальника отдела «Бурятэнерго»
В Улан-Удэ оштрафовали начальника отдела «Бурятэнерго»
Общество, 22.01.2024
Энергетики не ответили вовремя на запрос
В Бурятии на экотропе установят 108 статуй Будды
В Бурятии на экотропе установят 108 статуй Будды
Общество, 22.01.2024
Работы будут проводиться в Тункинском нацпарке 
Последний зимний месяц в Бурятии будет теплее, чем обычно
Последний зимний месяц в Бурятии будет теплее, чем обычно
Общество, 22.01.2024
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в республике в феврале
В Восточном военном округе отметили День инженерных войск
В Восточном военном округе отметили День инженерных войск
Общество, 22.01.2024
Инженерным войскам исполнилось 323 года
В Улан-Удэ осуждённые будут изготавливать пластиковые бутылки
В Улан-Удэ осуждённые будут изготавливать пластиковые бутылки
Общество, 22.01.2024
Колония заключила контракт с предприятием 
В Октябрьском районе 4 дня подряд будут отключать свет
В Октябрьском районе 4 дня подряд будут отключать свет
Общество, 22.01.2024
Работы в основном будут вестись в дневное время

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^