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В пригородах Улан-Удэ пройдут отключения электричества

В пригородах Улан-Удэ пройдут отключения электричества
Общество,  Фото:pixabay.com
Отключения затронут Хойтобэе, Аэропорт, Гурульбу, Сотниково и Сужу

В Улан-Удэ и Иволгинском районе Бурятии с 23 по 25 января в связи с плановыми ремонтными работами пройдут отключения электроэнергии.

Так, 23 января отключение электричества запланировано с 10:00 до 17:00 в у. Хойтобэе, микрорайоне Аэропорт, с. Гурульба.

24 января с 10:00 до 17:00 света не будет в с. Сотниково по улицам: Высотная, Эрхирикская, Заганская, Аршанская, Халютинская, Баяндаевская, Шубинская.

25 января с 14:00 до 18:00 энергию отключат в с. Сужа-2 на улицах: Школьная, Производственая, Прокурорская, Нашира, Палилия, Ментана, Улан-Удэнская. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.
Иволгинский район Бурятия. Улан-Удэ отключение света

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