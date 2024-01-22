Отключения затронут Хойтобэе, Аэропорт, Гурульбу, Сотниково и Сужу
В Улан-Удэ и Иволгинском районе Бурятии с 23 по 25 января в связи с плановыми ремонтными работами пройдут отключения электроэнергии.
Так, 23 января отключение электричества запланировано с 10:00 до 17:00 в у. Хойтобэе, микрорайоне Аэропорт, с. Гурульба.
24 января с 10:00 до 17:00 света не будет в с. Сотниково по улицам: Высотная, Эрхирикская, Заганская, Аршанская, Халютинская, Баяндаевская, Шубинская.
25 января с 14:00 до 18:00 энергию отключат в с. Сужа-2 на улицах: Школьная, Производственая, Прокурорская, Нашира, Палилия, Ментана, Улан-Удэнская. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.
В пригородах Улан-Удэ пройдут отключения электричества
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