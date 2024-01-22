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На детской площадке в Улан-Удэ навеки упокоился голубь

На детской площадке в Улан-Удэ навеки упокоился голубь
Общество,  Фото:ОНФ
Дохлую птицу там обнаружили местные жители

Жильцов дома № 14 на улице Красноармейская шокировало состояние детской площадки. Там валяется мусор, а рядом со спортивным оборудованием лежит дохлый голубь.

Люди рассказали представителям регионального отделения Народного фронта, что такая неприглядная картина наблюдается довольно часто. Активисты побывали на месте и пришли к выводу, что состояние игровой зоны удручающее и она небезопасна для ребятишек.

Снег с покрытия не счищается – кое-где даже образовалась наледь. Деревянные конструкции рассохлись. Они без болтов и не окрашены. Есть риск даже посадить занозу.

Общественники обратились в городскую администрацию – призвали ответственных отремонтировать оборудование и расчистить территорию от мусора, в том числе – биологического.

- Обслуживание и уход за детскими площадками должны быть регулярными. Мы проверим в дальнейшем, стало ли там чисто и безопасно, – заверили в Народном фронте.
детские сады голуби ОНФ

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