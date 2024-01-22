В селе Бурятии сняли повышенную готовность из-за наледных вод

- Она вводилась из-за угрозы подтопления наледными водами. Режим снят, поскольку угрозы пока нет. Мониторинг ситуации на реке продолжится, – сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7» со ссылкой на райадминистрацию.

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