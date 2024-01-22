В селе Бурятии сняли повышенную готовность из-за наледных вод

Населённому пункту пока ничего не угрожает
Две недели назад в прибайкальском селе Кома зафиксировали выход наледных вод от одноимённой реки. Сформированная в райадминистрации рабочая группа провела там обследование. Участки и жилые дома не пострадали, однако в сельском поселении «Итанцинское» ввели
режим повышенной готовности.
В населённом пункте запланировали мероприятия по отводу наледных вод выше по течению реки. В Коме вёлся ежедневный мониторинг. А с 18 января повышенную готовность отменили.
- Она вводилась из-за угрозы подтопления наледными водами. Режим снят, поскольку угрозы пока нет. Мониторинг ситуации на реке продолжится, – сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7» со ссылкой на райадминистрацию.
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