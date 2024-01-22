Были определены абсолютные победители соревнований по стрельбе из лука
20 января в селе Армак Джидинского района Бурятии прошёл турнир по национальной стрельбе из лука. На соревнования собрались лучники из Улан-Удэ, Селенгинского, Закаменского, Джидинского районов, спортсмены Верхнего Торея, Верхнего Ичетуя, Инзагатуя, Петропавловки, Цагатуя, Алцака и Армака.
Как сообщает министерство спорта РБ, по итогам турнира призёрами стали:
Стартовый круг (мужчины)
1 место- Бадмаев Сандан
2 место-Аюшеев Жаргал
3 место- Лубсанов Баир
Стартовый круг (женщины)
1 место- Аюрзанаева Донара
2 место - Далаева Арюна
3 место - Жигмитова Арюна
В абсолютном первенстве среди мужчин победил Тумэн Галсанов, у женщин – Арюна Далаев. Звание «Ласти Мэргэн» получил Баир Доржиев.
В районе Бурятии соревновались мэргэны
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