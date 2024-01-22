В районе Бурятии соревновались мэргэны

Общество, Фото: Армакская СОШ

Были определены абсолютные победители соревнований по стрельбе из лука



20 января в селе Армак Джидинского района Бурятии прошёл турнир по национальной стрельбе из лука. На соревнования собрались лучники из Улан-Удэ, Селенгинского, Закаменского, Джидинского районов, спортсмены Верхнего Торея, Верхнего Ичетуя, Инзагатуя, Петропавловки, Цагатуя, Алцака и Армака.



Как сообщает министерство спорта РБ, по итогам турнира призёрами стали:



Стартовый круг (мужчины)

1 место- Бадмаев Сандан

2 место-Аюшеев Жаргал

3 место- Лубсанов Баир



Стартовый круг (женщины)

1 место- Аюрзанаева Донара

2 место - Далаева Арюна

3 место - Жигмитова Арюна



В абсолютном первенстве среди мужчин победил Тумэн Галсанов, у женщин – Арюна Далаев. Звание «Ласти Мэргэн» получил Баир Доржиев.



