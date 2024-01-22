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Жителям Бурятии напомнили, как попасть в пограничную зону

Жителям Бурятии напомнили, как попасть в пограничную зону
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Для этого нужно получить специальный пропуск

10 февраля наступит Новый год по лунному календарю. В праздничные дни число желающих попасть в пограничную зону традиционно увеличивается. Жителей и гостей республики, которые планируют посетить её в дни Сагаалгана, призвали заранее оформить для этого специальный пропуск.

Согласно правилам пограничного режима, для въезда и пребывания в пограничной зоне – до пятикилометровой полосы местности вдоль государственной границы – с собой нужно взять паспорт.

- Для проезда далее, вглубь пограничной зоны, гражданам России, у которых нет регистрации в приграничных населённых пунктах, необходимо дополнительно иметь при себе пропуск в пограничную зону, – пояснили в Пограничном управлении ФСБ России по республике Бурятия.

Подать соответствующее заявление можно любимым удобным способом – отправить его на электронную почту pu.buryatia@fsb.ru или лично обратиться в пограничное управление (Улан-Удэ, 140 микрорайон, д. 1).

Рассмотреть его должны в течение 15 рабочих дней. Для иностранцев и лиц без гражданства этот срок составляет не более 30 дней. Последним для въезда в погранзону и пребывания там потребуются и паспорт, и пропуск.

Более подробную информацию о порядке выдачи и оформления пропусков в пограничную зону можно получить по телефону 8 (3012) 45-10-46. В Пограничном управлении ФСБ России по Бурятии напомнили, что нарушение правил пограничного режима предусмотрена административная ответственность – по статье 18.2 КоАП РФ.
пограничное управление пограничная зона Сагаалган

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