Бурятия и Монголия обменялись мнениями по спортивному сотрудничеству

Также на встрече присутствовали представители Иркутской области



Министр Монголии, председатель национального комитета по Олимпийским играм, общественной физической культуре и спорту Б. Бат-Эрдэнэ принял представителей российского спорта. Во встрече приняли участие директор училища олимпийского резерва Иркутска, руководитель спорткомплекса «Байкал-Арена» И. Резник, председатель правления федерации лёгкой атлетики Республики Бурятия Н. Соломинская и доцент кафедры «Физическая культура и спорт» Бурятского госуниверситета Э. Любарская.



В начале встречи монгольский министр выразил готовность поддержать расширение совместных мероприятий в сфере спорта в 2024 году. Так, стороны обсудили организацию игр континентальной хоккейной лиги, который планируется провести в Улан-Баторе в этом году.



Также на встрече обсудили вопросы участия монгольских спортсменов в соревнованиях по лёгкой атлетике в Бурятии, Иркутской области и организацию совместной научной конференции, на которой учёные обеих стран представят свои исследования в области спортивной медицины и реабилитации.



- В завершение встречи стороны выразили готовность к сотрудничеству в области спорта, массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, образования, исследований и подготовки педагогов и тренеров, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».



