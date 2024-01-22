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В Бурятии неизвестные разбрасывают по всему городу открытые книги

В Бурятии неизвестные разбрасывают по всему городу открытые книги
Общество,  Фото:vk.com/us_sbk
На них повсюду натыкаются местные жители

На минувшей неделе жители Северобайкальска заметили, что по всему городу лежат чьи-то книги. При этом их почему-то оставляют открытыми. О каких именно произведениях идёт речь, не уточняется.

Фото с одной такой книгой разместили в паблике «Услышано в Северобайкальске» во «ВКонтакте». «Видел, что на лавочках в парке тоже лежат», – отметил один из участников сообщества. «Эти книги есть во многих местах», – добавила другая подписчица.

Версий на этот счёт пока не очень много. Навряд ли кто-то просто забывает литературу где попало, потому главная – что кто-то избавляется таким образом от своей коллекции книг.
книги Северобайкальск соцсети

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