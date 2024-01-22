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В Улан-Удэ не стали отменять занятия для школьников первой смены

В Улан-Удэ не стали отменять занятия для школьников первой смены
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко

Хотя сайт гидрометцентра не обновляется

Все ученики улан-удэнских школ 22 января идут на занятия, сообщил комитет по образованию администрации Улан-Удэ. При мониторинге температуры воздуха чиновники ориентируется на официальный сайт Бурятского гидрометцентра.

«В настоящий момент сайт в части города Улан-Удэ не обновляется. По альтернативным источникам за окном минус 29 градусов», - отметили в комитете.

По данным «Байкал-Daily», в центре Улан-Удэ на 8 утра градусники показывали минус 30   градусов.

В столице Бурятии ученики с первого по четвёртый классы не учатся при температуре -33-34 градуса, первых-пятых классов не идут на занятия при -36, при -37 – первых-восьмых, а при -38 – все школьники первой смены.

Родители могут самостоятельно принимать решение, будет ли ребенок посещать общеобразовательное учреждение в морозные дни, исходя из физического состояния школьника и удаленности школы от места жительства с обязательным информированием классного руководителя.
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