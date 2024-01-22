Последний зимний месяц в Бурятии будет теплее, чем обычно



В Бурятском гидрометцентре дали краткий прогноз погоды на последний месяц зимы. Согласно ему, средняя температура воздуха в феврале 2024-го окажется примерно на 1-2 градуса выше, а в юго-западных районах – примерно такой же, как в предыдущие годы.



Осадков в большинстве районов выпадет около нормы или меньше, чем обычно. А вот на юго-западе их, наоборот, будет больше привычного.



Кроме того, есть и немало народных наблюдений, раскрывающих особенности третьего зимнего месяца:



Если февраль морозный – к благоприятному лету



Если холодный и бесснежный – август будет жарким



Погожий и бесснежный февраль предвещает засуху летом



Тёплый – к холодной весне



В начале месяца тепло и тает снег – к посредственному урожаю



Когда в феврале много инея, летом будет много росы



Яркие звезды в феврале – к морозу, тусклые – к оттепели



Сильные морозы – к короткой зиме



В конце февраля много длинных сосулек – к долгой весне



Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее выдастся март

