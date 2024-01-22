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Последний зимний месяц в Бурятии будет теплее, чем обычно

Последний зимний месяц в Бурятии будет теплее, чем обычно
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в республике в феврале

В Бурятском гидрометцентре дали краткий прогноз погоды на последний месяц зимы. Согласно ему, средняя температура воздуха в феврале 2024-го окажется примерно на 1-2 градуса выше, а в юго-западных районах – примерно такой же, как в предыдущие годы.

Осадков в большинстве районов выпадет около нормы или меньше, чем обычно. А вот на юго-западе их, наоборот, будет больше привычного.

Кроме того, есть и немало народных наблюдений, раскрывающих особенности третьего зимнего месяца:

Если февраль морозный – к благоприятному лету

Если холодный и бесснежный – август будет жарким
 
Погожий и бесснежный февраль предвещает засуху летом

Тёплый – к холодной весне

В начале месяца тепло и тает снег – к посредственному урожаю

Когда в феврале много инея, летом будет много росы

Яркие звезды в феврале – к морозу, тусклые – к оттепели

Сильные морозы – к короткой зиме

В конце февраля много длинных сосулек – к долгой весне

Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее выдастся март
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