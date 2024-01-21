Лыжница из Бурятии завоевала 4 медали II этапа Спартакиады учащихся

Общество, Фото: предоставлено минспорта РБ

Соревнования прошли в Южно-Сахалинске



В Южно-Сахалинске завершился II этап XII зимней Спартакиады учащихся России по лыжным гонкам. На трассах лыжно-биатлонного комплекса «Триумф» за медали боролись представители восьми регионов, в том числе Бурятии.



Лыжница из Бурятии Лидия Федотова четыре раза поднималась на пьедестал почёта.



В спринте свободным стилем она стартовала под первым номером как победитель квалификации. Но в финале уступила представительнице Якутии Инне Рыбкиной, заняв в итоге второе место.



В гонке на 10 километров классическим стилем Лидия завоевала бронзу. Победительница – всё та же Инна Рыбкина. От неё лыжница из Бурятии отстала на солидные 2 минуты 38 секунд.



Серебряную медаль Лидия Федотова взяла в гонке на 5 километров свободным стилем. Разрыв между ней и занявшей первой место Камиллой Мокшановой из Хабаровска – 12 секунд.



Также серебряную медаль завоевала женская сборная Бурятии в эстафете (4 человека по 3 километра). В состав команды вошли Елизавета Пермякова, Александра Жамбалова, Лидия Федотова и Валентина Жулина. Победила же команда Хабаровского края.



Лидия Федотова кандидат в мастера спорта. Она воспитанница спортивной школы №4, тренер – Владислав Романов.



