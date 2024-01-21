Победители поборются за звание лучших в России
20 и 22 января в Бурятии проходит региональный этап всероссийской олимпиады школьников по информатике. Олимпиада проводится в два тура.
Региональный тур проводится в региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи «Асториум». Председатель жюри – заведующий кафедрой информационных технологий института математики, физики и компьютерных наук БГУ Анатолий Цыбиков.
Победители и призёры регионального этапа, набравшие установленное количество баллов, представят Бурятию на заключительном этапе олимпиады. Финал состоится в Татарстан с 6 по 11 апреля.
В Бурятии проходит олимпиада школьников по информатике
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