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В Бурятии проходит олимпиада школьников по информатике

В Бурятии проходит олимпиада школьников по информатике
Общество,  Фото:pixabay.com
Победители поборются за звание лучших в России

20 и 22 января в Бурятии проходит региональный этап всероссийской олимпиады школьников по информатике. Олимпиада проводится в два тура.

Региональный тур проводится в региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи «Асториум». Председатель жюри – заведующий кафедрой информационных технологий института математики, физики и компьютерных наук БГУ Анатолий Цыбиков.

Победители и призёры регионального этапа, набравшие установленное количество баллов, представят Бурятию на заключительном этапе олимпиады. Финал состоится в Татарстан с 6 по 11 апреля. 
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