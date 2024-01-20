В Улан-Удэ ночью отключат холодную воду

Вернуть водоснабжение планируют утром



Сегодня ночью (с 20 на 21 января) отключат холодную воду Железнодорожном районе Улан-Удэ. Отключение холодного водоснабжения будет произведено с 00:00 до 07:00.



Отключение связано с проведением плановых работ по замене задвижки ду-150 мм по адресу ул. Пушкина,18, сообщили в пресс-службе мэрии.



Список адресов, попадающих под отключение:



- ул. Пушкина 24, 24д, 24б (медучреждение), 20 (детсад), 35а, 18, 35;

- ул. Юного Коммунара 61, 3;

- ул. Гагарина, 48а;

- ул. Шульца, 40 (адм. здание);

- ул. Сенчихина, 20, 18;

- ул. Чертенкова, 49, 51;

- ул. Чертенкова, 49д ЦТП.



Организован подвоз воды. Узнать время прибытия машины, уточнить информацию по местонахождению можно по телефону диспетчерской 44-00-00, 44-10-33

