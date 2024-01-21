В Бурятии сохраняются умеренные морозы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ -21 градус



По данным Бурятского гидрометцентра, в воскресенье 21 января по республике преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём -18,-23, местами до -12, по северу при облачности -23,-28.



В Улан-Удэ снега не ожидается. Западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Днём 19 – 21 градус мороза.





