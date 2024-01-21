В Улан-Удэ -21 градус
По данным Бурятского гидрометцентра, в воскресенье 21 января по республике преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём -18,-23, местами до -12, по северу при облачности -23,-28.
В Улан-Удэ снега не ожидается. Западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Днём 19 – 21 градус мороза.
В Бурятии сохраняются умеренные морозы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 21.01.2024
В Улан-Удэ -21 градус
Вернуть водоснабжение планируют утром
Спортивный праздник проведут в конце июня
Теперь некоторые улан-удэнцы даже не могут купить твёрдое топливо
Она выполнена из человеческой кости
Расследуется уголовное дело
Для этого во второй день Сагаалгана нужно устроить специальный обряд
Животное прижало к забору
Ребёнок мечтал о встрече с сотрудником Госавтоинспекции
Людям ответили на их вопросы
Скандал случился в автобусе № 95
Участники посоревнуются в национальных видах спорта
Спортсмены посоревнуются в жиме и классическом жиме
При принятии решения учли мнение общественности
Днём местами -28 градусов