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В Бурятии сохраняются умеренные морозы

В Бурятии сохраняются умеренные морозы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ -21 градус

По данным Бурятского гидрометцентра, в воскресенье 21 января по республике преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём -18,-23, местами до -12, по северу при облачности -23,-28.

В Улан-Удэ снега не ожидается. Западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Днём 19 – 21 градус мороза.


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