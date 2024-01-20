Почтовые таможенники обнаружили ритуальную флейту буддистов

















Ритуальную флейту буддистов из человеческой кости нашли в посылке почтовые таможенники. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.Необычный предмет заметили при сканировании отправления, адресованного из Москвы в Нюртинген (Германия). По документам пересылали музыкальный инструмент.- Из коробки инспекторы извлекли завёрнутую в газету полую кость с вырезанным трезубцем и авторским клеймом. Экспертиза показала, что это ритуальный Канглинг, который используется в тибетской практике для совершения обряда чод. Изготовлен из человеческой бедренной кости и обтянут человеческой кожей. Изделие современное и не является культурной или палеонтологической ценностью, - отметили таможенники.Находку передали в МВД России.