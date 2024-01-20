20 января

19 января

Популярное

В Улан-Удэ подростков-безбилетников не выпустили из автобуса

В Улан-Удэ подростков-безбилетников не выпустили из автобуса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Скандал случился в автобусе № 95

В столице Бурятии двух подростков-безбилетников не хотели выпускать из автобуса. Историю, произошедшую в муниципальном автобусе №95, рассказали в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ».

14-летние пассажиры вошли в салон без денег, что возмутило кондуктора. Женщина начала кричать, и пригрозила, что не выпустит ребят из автобуса до конечной остановки, пишет «Весь Улан-Удэ».

Другие пассажиры предложили оплатить проезд за подростков, но кондуктор была категорична и твердила, что подобных пассажиров бывает много.

- Вы знаете, сколько таких? – возмущалась кондуктор. – Потому что дети уже обнаглели!

Женщина добавила, что у неё есть внуки такого же возраста, но они оплачивают проезд.

История завершилась тем, что подростков увезли в другой конец города без денег и с разряженным телефоном, отметили в паблике. К счастью, одной из пассажирок удалось уговорить кондуктора оплатить проезд за ребят, она посадила их на другой маршрут, ещё раз оплатив проезд.


автобус пассажирский транспорт пассажирские перевозки дети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Южной Корее буряты отметят Сагаалган
В Южной Корее буряты отметят Сагаалган
Общество, 20.01.2024
Участники посоревнуются в национальных видах спорта
В Бурятии состоится чемпионат республики по пауэрлифтингу
В Бурятии состоится чемпионат республики по пауэрлифтингу
Общество, 20.01.2024
Спортсмены посоревнуются в жиме и классическом жиме
В Улан-Удэ отменили концерт Кристины Орбакайте
В Улан-Удэ отменили концерт Кристины Орбакайте
Общество, 20.01.2024
При принятии решения учли мнение общественности 
В Бурятии морозная погода
В Бурятии морозная погода
Общество, 20.01.2024
Днём местами -28 градусов 
В Чите зажгут священный костёр Дугжууба
В Чите зажгут священный костёр Дугжууба
Общество, 19.01.2024
Обряд состоится 8 февраля
В Улан-Удэ восстановят балет по сборнику средневековой поэзии
В Улан-Удэ восстановят балет по сборнику средневековой поэзии
Общество, 19.01.2024
На сцене прозвучит музыка немецкого композитора Карла Орфа
В Улан-Удэ разыграют кубок по каратэ
В Улан-Удэ разыграют кубок по каратэ
Общество, 19.01.2024
Участие примут дети и ветераны спорта
В Бурятии рассказали, как одеваться в зимний поход
В Бурятии рассказали, как одеваться в зимний поход
Общество, 19.01.2024
В одежде нужно использовать принцип многослойности
В 5 районах Бурятии посчитают кабаргу
В 5 районах Бурятии посчитают кабаргу
Общество, 19.01.2024
Об этом рассказали в Бичурском районе
В ДФО модернизируют 29 пунктов пропуска до конца 2026 года
В ДФО модернизируют 29 пунктов пропуска до конца 2026 года
Общество, 19.01.2024
Среди них пункт пропуска в Забайкалье
Лыжница из Бурятии стала призёром спартакиады учащихся России
Лыжница из Бурятии стала призёром спартакиады учащихся России
Общество, 19.01.2024
Спортсменка завоевала 2 медали второго этапа соревнований

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^