Скандал случился в автобусе № 95
В столице Бурятии двух подростков-безбилетников не хотели выпускать из автобуса. Историю, произошедшую в муниципальном автобусе №95, рассказали в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ».
14-летние пассажиры вошли в салон без денег, что возмутило кондуктора. Женщина начала кричать, и пригрозила, что не выпустит ребят из автобуса до конечной остановки, пишет «Весь Улан-Удэ».
Другие пассажиры предложили оплатить проезд за подростков, но кондуктор была категорична и твердила, что подобных пассажиров бывает много.
- Вы знаете, сколько таких? – возмущалась кондуктор. – Потому что дети уже обнаглели!
Женщина добавила, что у неё есть внуки такого же возраста, но они оплачивают проезд.
История завершилась тем, что подростков увезли в другой конец города без денег и с разряженным телефоном, отметили в паблике. К счастью, одной из пассажирок удалось уговорить кондуктора оплатить проезд за ребят, она посадила их на другой маршрут, ещё раз оплатив проезд.
В Улан-Удэ подростков-безбилетников не выпустили из автобуса
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Скандал случился в автобусе № 95
Участники посоревнуются в национальных видах спорта
Спортсмены посоревнуются в жиме и классическом жиме
При принятии решения учли мнение общественности
Днём местами -28 градусов
Они состоятся в марте этого года в ФСК
Обряд состоится 8 февраля
На сцене прозвучит музыка немецкого композитора Карла Орфа
Состояние резко ухудшилось ночью
Участие примут дети и ветераны спорта
Его посвятят Хамбо-ламам Гоман дацана
В одежде нужно использовать принцип многослойности
Об этом рассказали в Бичурском районе
Среди них пункт пропуска в Забайкалье
Спортсменка завоевала 2 медали второго этапа соревнований