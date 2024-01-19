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В Улан-Удэ бригада скорой спасли жизнь женщине с маточным кровотечением

В Улан-Удэ бригада скорой спасли жизнь женщине с маточным кровотечением
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Состояние резко ухудшилось ночью

Бригада скорой в Улан-Удэ спасла женщину с внезапным кровотечением. Она поблагодарила медиков; отзыв опубликовали на странице станции скорой медицинской помощи.

Ночью 19 января у 30-летней женщины внезапно открылось обильное маточное кровотечение, нарастала слабость, горожанка даже ненадолго потеряла сознание. Её муж вызвал скорую.

Медики быстро приехали и диагностировали обильное маточное кровотечение, угрожавшее жизни. Бригада своевременно оказала медпомощь, благодаря чему состояние пациентки стабилизировалось. Женщину благополучно доставили в гинекологическое отделение республиканского перинатального цента.

- «Бригада СМП спасла вам жизнь» - так мне сказал врач-гинеколог. Во-первых, очень быстро приехали, своевременно, профессионально и качественно оказали медицинскую помощь. Доброе и человеческое отношение. Прекрасные специалисты! – написала благодарная пациентка.

Врач-гинеколог также отметил качественную и слаженную работу бригады скорой, благодаря которой была спасена жизнь пациентки и удалось избежать серьёзных последствий для здоровья. 
скорая помощь

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