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Москвичей призвали не заваливать полпредство Бурятии игрушечными собаками

Москвичей призвали не заваливать полпредство Бурятии игрушечными собаками
Общество,  Фото:pixabay.com
Жителям и гостям российской столицы посоветовали лучше помочь настоящим

В полномочном представительстве Бурятии при президенте РФ прокомментировали бессрочную акцию (возрастное ограничение – 0+), которую затеяли представители одного из зоозащитных движений. Как сообщал «Байкал-Daily», жителей и гостей российской столицы призвали возложить игрушки в виде собак, поводки и миски к зданию полпредства в Москве, чтобы почтить память 18 псов, умерщвлённых в республике на прошлой неделе.

По поводу этой акции высказались в самом представительстве. Москвичей призвали не заваливать здание игрушечными псами.

- Мы понимаем, как вы сейчас переживаете за бездомных собак в приютах Бурятии, но важно понимать, что это вынужденная мера, – отметили на официальной странице полпредства во «ВКонтакте». – По закону эвтаназию проводят при тяжёлых заболеваниях, неизлечимых последствиях острой травмы, болезнях, опасных для человека и других животных, если зафиксировано нападение на человека и если за время пребывания в приюте бездомное животное осталось невостребованным.

В ведомстве напомнили: жители республики, в том числе – дети, не раз становились жертвами бродячих псов.

- Мы как никто другой понимаем, о чём говорим, поскольку плотно работаем с семьёй девушки, пострадавшей от бездомных собак. И поверьте – не дай бог кому-то пережить такую травму, – заявили в представительстве. – Если вы хотите помочь, просим не приносить игрушки к полпредству, а лучше помочь приютам Бурятии. Можно принести туда корм, необходимые вещи или же забрать животное и подарить ему заботу и ласку. Уверены, что так вы сможете принести реальную пользу собакам, которые, к сожалению, остались без хозяина.
собаки животные полпредство

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