В Бурятии морозная погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Днём местами -28 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу 20 января в регионе морозная погода. По Прибайкалью, центру и югу республики местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков.



Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Днём 16-21 градус мороза, местами -23,-28, по Прибайкалью и южной половине местами -10,-15.



В Улан-Удэ утром небольшой снег, днём осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура днём -16,-18.





