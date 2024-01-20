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В Бурятии морозная погода

В Бурятии морозная погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Днём местами -28 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу 20 января в регионе морозная погода. По Прибайкалью, центру и югу республики местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Днём 16-21 градус мороза, местами -23,-28, по Прибайкалью и южной половине местами -10,-15.

В Улан-Удэ утром небольшой снег, днём осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура днём -16,-18.


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