В районе Бурятии 8 сёл на день полностью лишатся электричества

Света не будет с 9:00 до 17:00



На следующей неделе в ряде населённых пунктов Кабанского района Бурятии днём будет производиться отключение электроэнергии. Света не будет в связи с плановыми ремонтными работами.



Как сообщает администрация района, от электричества полностью в рабочее время временно отключат:

- 22 января с 9:00 до 17:00 с. Посольское, с. Большая Речка, Байкальский прибой;

- 23 января с 9:00 до 17:00 с. Старый Энхалук, п. Новый Энхэлук, у. Дулан, с. Сухая (полностью);

- 24 января с 9:00 до 17:00 с. Фофоново.

