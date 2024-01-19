Света не будет с 9:00 до 17:00
На следующей неделе в ряде населённых пунктов Кабанского района Бурятии днём будет производиться отключение электроэнергии. Света не будет в связи с плановыми ремонтными работами.
Как сообщает администрация района, от электричества полностью в рабочее время временно отключат:
- 22 января с 9:00 до 17:00 с. Посольское, с. Большая Речка, Байкальский прибой;
- 23 января с 9:00 до 17:00 с. Старый Энхалук, п. Новый Энхэлук, у. Дулан, с. Сухая (полностью);
- 24 января с 9:00 до 17:00 с. Фофоново.
В районе Бурятии 8 сёл на день полностью лишатся электричества
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