Участники посоревнуются в национальных видах спорта
10 февраля в столице Южной Кореи выходцы из Бурятии отметят Сагаалган. В Сеуле состоится празднование Белого месяца «Соллаль Наадан».
В рамках праздника пройдут турниры по национальной борьбе «Бухэ барилдаан», народной игре «Шагай надаан» и разбиванию хребтовой кости «Һээр шаалган».
Возрастное ограничение: 6+.
В Южной Корее буряты отметят Сагаалган
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