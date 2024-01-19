В Бурятии девочка травмировала глаз лыжной палкой на уроке физкультуры

Мама ребёнка поблагодарила врачей за оказанную помощь



Жительница Кабанского района Бурятии поблагодарила медиков детской республиканской клинической больницы (ДРКБ), которые сохранили зрение её дочери. Пост об этом она написала в паблике «Аноним 03».



Мама пояснила что на уроке физкультуры школьники катались на лыжах. В какой-то момент дочь сильно травмировала глаз, упав прямо на лыжную палку.



Женщина рассказала, как им оказывали помощь в ДРКБ.



- В приёмной нас сразу окружил весь медперсонал, очень быстро взяли анализы, сделали ЭКГ и подготовили ребёнка к операции. Всё это время успокаивали меня – безумную мамашу, которую от стресса чуть не парализовало. После доченьку отправили в офтальмологическое отделение, и оперировать взялась её заведующая! Я хочу сказать, что работу, которую она провела с нашим глазом, веком просто ювелирная! Благодарю вас за золотые руки! Низкий вам поклон и долгих лет жизни! – написала благодарная женщина.



По её словам, абсолютно весь персонал - от заведующей офтальмологического отделения ДРКБ до охранника – оказались чуткими и отзывчивыми людьми.



- Вы настоящие профессионалы, спасаете здоровье и жизни наших дорогих деток. Побывала хоть и недолго у вас, но для вашего отделения у меня теперь отдельный кусочек в моем сердце. Нашей республике стоит гордиться такими замечательными людьми, ради других они работают на износ, чтобы мы жили и были здоровы. Спасибо, дорогие, вам здоровья, хорошей оплаты труда, с обязательными премиями, бонусами и счастья в жизни! – подытожила благодарная мать.



В комментариях многие поддержали её, рассказав свои истории лечения в детской больнице:



«В ДКРБ замечательный персонал. От врачей до уборщиц. Очень внимательные, заботливые, приветливые. Врачи с ребёнком разговаривают, отвлекают, чтобы не боялся»,



«Согласна с вами полностью! В лор-отделении тоже чудесные доктора! Настоящие профессионалы и просто замечательные люди. На официальном сайте минздрава РБ можно оставить благодарность. Мы так делали. Для наших бесценных докторов это очень важно»,



«Мы тоже в офтальмологии лежали два раза, все молодцы, персонал весь хороший»,



«Попали в ДРКБ. Как получилось, что в тот день я только завтракала, а в больнице оказались, когда ужин прошёл. Объяснила санитарочке, говорю: «Есть хочу», она говорит: «У меня на кухне рожки в контейнере, я сама не буду, дома перед ночной поела, пойдём, я тебя накормлю». Это было так приятно и мило, абсолютно незнакомый человек готов отдать свой ужин».



Также подписчики пожелали скорейшего выздоровления девочки, получившей травму.



