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В Бурятии девочка травмировала глаз лыжной палкой на уроке физкультуры

В Бурятии девочка травмировала глаз лыжной палкой на уроке физкультуры
Общество,  Фото:pixabay.com
Мама ребёнка поблагодарила врачей за оказанную помощь

Жительница Кабанского района Бурятии поблагодарила медиков детской республиканской клинической больницы (ДРКБ), которые сохранили зрение её дочери. Пост об этом она написала в паблике «Аноним 03».

Мама пояснила что на уроке физкультуры школьники катались на лыжах. В какой-то момент дочь сильно травмировала глаз, упав прямо на лыжную палку.

Женщина рассказала, как им оказывали помощь в ДРКБ.

- В приёмной нас сразу окружил весь медперсонал, очень быстро взяли анализы, сделали ЭКГ и подготовили ребёнка к операции. Всё это время успокаивали меня – безумную мамашу, которую от стресса чуть не парализовало. После доченьку отправили в офтальмологическое отделение, и оперировать взялась её заведующая! Я хочу сказать, что работу, которую она провела с нашим глазом, веком просто ювелирная! Благодарю вас за золотые руки! Низкий вам поклон и долгих лет жизни! – написала благодарная женщина.

По её словам, абсолютно весь персонал - от заведующей офтальмологического отделения ДРКБ до охранника – оказались чуткими и отзывчивыми людьми.

- Вы настоящие профессионалы, спасаете здоровье и жизни наших дорогих деток. Побывала хоть и недолго у вас, но для вашего отделения у меня теперь отдельный кусочек в моем сердце. Нашей республике стоит гордиться такими замечательными людьми, ради других они работают на износ, чтобы мы жили и были здоровы. Спасибо, дорогие, вам здоровья, хорошей оплаты труда, с обязательными премиями, бонусами и счастья в жизни! – подытожила благодарная мать.

В комментариях многие поддержали её, рассказав свои истории лечения в детской больнице:

«В ДКРБ замечательный персонал. От врачей до уборщиц. Очень внимательные, заботливые, приветливые. Врачи с ребёнком разговаривают, отвлекают, чтобы не боялся»,

«Согласна с вами полностью! В лор-отделении тоже чудесные доктора! Настоящие профессионалы и просто замечательные люди. На официальном сайте минздрава РБ можно оставить благодарность. Мы так делали. Для наших бесценных докторов это очень важно»,

«Мы тоже в офтальмологии лежали два раза, все молодцы, персонал весь хороший»,

«Попали в ДРКБ. Как получилось, что в тот день я только завтракала, а в больнице оказались, когда ужин прошёл. Объяснила санитарочке, говорю: «Есть хочу», она говорит: «У меня на кухне рожки в контейнере, я сама не буду, дома перед ночной поела, пойдём, я тебя накормлю». Это было так приятно и мило, абсолютно незнакомый человек готов отдать свой ужин».

Также подписчики пожелали скорейшего выздоровления девочки, получившей травму.

медицинская помощь детская республиканская клиническая больница

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