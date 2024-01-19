В Улан-Удэ пройдёт республиканский турнир по бурятской борьбе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Его посвятят Хамбо-ламам Гоман дацана



С 26 по 27 января в столице Бурятии пройдёт республиканский турнир по бурятской борьбе «Бүхэ барилдаан», посвящённый Хамбо-ламам Гоман дацана Галсан-Лыгдену Аржагарову и Агван-Ниме Цыдыпдоржиеву. Соревнования состоятся в спортивном зале культурно-спортивного комплекса «Дружба».



Турнир проведут среди мужчин, а также среди юношей 2007 года рождения и младше.



26 января с 14:00 до 18:00 запланированы регистрация и взвешивание. Соревнования стартуют 27 января в 10:00. В 12:00 пройдёт торжественное открытие турнира.



Возрастное ограничение: 6+.

