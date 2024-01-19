Его посвятят Хамбо-ламам Гоман дацана
С 26 по 27 января в столице Бурятии пройдёт республиканский турнир по бурятской борьбе «Бүхэ барилдаан», посвящённый Хамбо-ламам Гоман дацана Галсан-Лыгдену Аржагарову и Агван-Ниме Цыдыпдоржиеву. Соревнования состоятся в спортивном зале культурно-спортивного комплекса «Дружба».
Турнир проведут среди мужчин, а также среди юношей 2007 года рождения и младше.
26 января с 14:00 до 18:00 запланированы регистрация и взвешивание. Соревнования стартуют 27 января в 10:00. В 12:00 пройдёт торжественное открытие турнира.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ пройдёт республиканский турнир по бурятской борьбе
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