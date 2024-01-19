Он сам позвонил матери
В Улан-Удэ найден объявленный в розыск 17-летний юноша. Об этом сообщили сегодня в МВД по Бурятии.
Подросток ушёл из дома на улице Асеева ранним утром 11 января. Все эти дни о нём ничего не было известно. Родственники обратились в полицию.
- 18 января около 20:00 юноша вышел на связь с матерью. Она забрала его домой с остановки общественного транспорта. С ним всё в порядке, - отметили в министерстве внутренних дел.
В Улан-Удэ нашёлся подросток, пропавший неделю назад
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