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В Улан-Удэ нашёлся подросток, пропавший неделю назад

В Улан-Удэ нашёлся подросток, пропавший неделю назад
Общество, 
Он сам позвонил матери

В Улан-Удэ найден объявленный в розыск 17-летний юноша. Об этом сообщили сегодня в МВД по Бурятии.

Подросток ушёл из дома на улице Асеева ранним утром 11 января. Все эти дни о нём ничего не было известно. Родственники обратились в полицию.

- 18 января около 20:00 юноша вышел на связь с матерью. Она забрала его домой с остановки общественного транспорта. С ним всё в порядке, - отметили в министерстве внутренних дел. 
пропавшие без вести

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