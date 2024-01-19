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Стало известно, кто из улан-удэнцев не доносит премию до дома

Стало известно, кто из улан-удэнцев не доносит премию до дома
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Часть горожан умалчивают о денежном вознаграждении на работе

Специалисты сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что трое из четырёх жителей бурятской столицы, получив премию, рассказывают об этом второй половинке и охотно делятся деньгами. Ещё 16% молчать о внеплановом денежном вознаграждении не станут, но оставят его себе, а вот 6% вообще предпочтут это скрыть.

Молчунов среди представителей обоих полов примерно поровну (7% и 5% соответственно). Тех, кто новость расскажет, но не положит премию в общую копилку, среди женщин оказалось больше, чем среди мужчин (23% и 9%) – как и среди тех, кому меньше 45 лет.

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