Лыжница из Бурятии стала призёром спартакиады учащихся России

Общество, Фото: спортивная школа №4 Улан-Удэ

Спортсменка завоевала 2 медали второго этапа соревнований



С 17 по 21 января в Южно-Сахалинске проходит II этап XII зимней спартакиады учащихся (юношеская) России среди юношей и девушек 17-18 лет по лыжным гонкам.



В первый день состязаний звание сильнейших оспаривали 57 спортсменов, представляющих 8 регионов Дальнего Востока. Девушки выступали в гонках классическим стилем на 10 км. По итогам соревнований третье место заняла представительница Бурятии Лидия Ф. (35:52,9).



Во второй день в финальных забегах в «коньковом» спринте Лидия завоевала «серебро», став второй среди 22 участниц.

