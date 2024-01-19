Пулевик из Бурятии стала призёром кубка Белоруссии

Яна Енина завоевала серебряную медаль соревнований
С 15 по 19 января в Минске проходят международные соревнования «Открытый кубок Беларуси» по стрельбе из пневматического оружия. Турнир посвящён памяти заслуженного тренера СССР и БССР Анатолия Юрчика.
Участие в кубке принимают более 150 белорусских стрелков, а также 33 спортсмена из России, среди которых чемпионы мира и призёры Олимпийских игр. Согласно регламенту соревнований, в каждом упражнении медали разыгрываются в двух зачётах: международном и внутреннем.
Спортсменка из Бурятии Яна Енина завоевала серебряную медаль кубка в упражнении «Смешанная пара». Тренирует спортсменку Александр Степанов.
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